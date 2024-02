Depois de alguns dias de instabilidade, o Grêmio voltou a casar desempenho e resultado. Após dois tempos de bom futebol, o Tricolor chegou à quinta vitória consecutiva ao bater o Novo Hamburgo por 2 a 0 na Arena nesta terça-feira (6), pela sexta rodada do Gauchão. Além do resultado manter a equipe na liderança da competição com 15 pontos em seis rodadas, o triunfo também encaminha classificação para as quartas de final do Estadual. O ponto negativo foi a lesão sofrida por Nathan Fernandes, que precisou deixar o campo direto para o vestiário devido a dores no tornozelo direito.