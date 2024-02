O Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0, na noite desta terça-feira (6), e garantiu a liderança do Gauchão por, pelo menos, mais uma rodada. Após o placar zerado no primeiro tempo, André Henrique saiu do banco para macar logo na volta do intervalo o gol que abriu o caminho para a vitória. O atacante comemorou o bom momento na saída do gramado da Arena: