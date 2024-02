A lesão de Yeferson Soteldo, sofrida na vitória sobre o Juventude na última quarta, foi o desfalque da principal contratação do Grêmio no ano por todo o Gauchão. Com a janela de transferências aberta, GZH lista cinco nomes de extremas que podem ser contratados pelo Tricolor para suprir a ausência do venezuelano e jogar com ele após a recuperação da lesão.