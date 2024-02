Apesar de manter a primeira colocação com a vitória sobre o Avenida, no sábado (3), e alcançar esta sequência de êxitos no Gauchão, a atuação nos Eucaliptos fez o Grêmio sair sob críticas. Nomes como Reinaldo, Cristaldo e João Pedro Galvão novamente apresentaram um baixo desempenho, enquanto coletivamente a equipe pouco produziu.