Novamente, o Grêmio terá o time formado na maioria por titulares contra o São Luiz no próximo sábado (10), às 16h30min, na Arena. Foi essa a indicação do treinador Renato Portaluppi na entrevista coletiva depois da vitória sobre o Novo Hamburgo, pela sexta rodada do Gauchão, na terça-feira (6).