Após anunciar Dodi, ex-Santos, o Grêmio mira mais um meio-campista para reforçar o elenco para 2024. Trata-se de Du Queiroz, 24 anos, formado no Corinthians e atualmente no Zenit-RUS. O clube gaúcho tem interesse em contratá-lo por empréstimo. Segundo o ge.globo, o Tricolor teria procurado assessores do jogador e oferecido um contrato.