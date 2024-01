A especulação de que o goleiro Marcelo Grohe, 36 anos, estaria sendo dispensado pelo Al-Ittihad-SAU agita as redes sociais neste início de 2024, com torcedores do Grêmio clamando pelo retorno do ídolo. Conforme apurado por GZH, o atleta de fato está negociando com o clube saudita sua liberação imediata, mas não há negociação em andamento entre o atleta e o Tricolor gaúcho. A tendência hoje é de que o jogador seja transferido para outro clube da Arábia Saudita.