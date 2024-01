A temporada 2024 vai começar oficialmente para o Grêmio nesta terça-feira (9). O elenco começa as atividades na segunda (8), mas se reapresenta a torcedores e imprensa no dia seguinte, no auditório da Arena, às 13h. O Tricolor se prepara para a estreia no Gauchão contra o Caxias, que ocorre no final de semana de 20 e 21 de janeiro, mas ainda não tem definição sobre data e horário.