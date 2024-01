A busca do Grêmio por um novo goleiro titular levou ao nome de Agustín Marchesín, 35 anos, do Celta de Vigo. A direção encaminhou um acerto nos últimos dias com o argentino, que acabou perdendo a posição no clube espanhol apenas por ter sofrido uma lesão no tendão de Aquiles. Destaque no México pelo Santos Laguna e América, o goleiro aceitou trocar o Porto-POR pela Espanha com o sonho de defender seu país na Copa do Mundo do Catar. A vinda para o Brasil tem a Libertadores como grande objetivo.