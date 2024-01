A busca do Grêmio por um novo goleiro titular está se encaminhando para o nome de Agustín Marchesín, 35 anos, do Celta de Vigo. A direção ainda monitora a situação de Marcelo Grohe, mas a situação do jogador com o Al-Ittihad segue sem uma formalização ou não da rescisão. Sem a possibilidade de repatriar o ídolo da conquista da Libertadores de 2017, a direção não quer ficar sem um nome consolidado para a disputa da próxima Libertadores.