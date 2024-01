A busca por um goleiro no Grêmio ganhou novos componentes nos primeiros dias de 2024. Após a direção descartar a contratação de Andrada, que defende o Monterrey, outros alvos estão na mira. Um dos nomes cotados é o do argentino Agustín Marchesín, 35 anos, e que está no Celta de Vigo. Mas também existe a possibilidade de repatriar um velho conhecido do torcedor para a Libertadores. Marcelo Grohe, 36 anos, está com a situação em aberto no Al Ittihad e poderá ser liberado pelo clube saudita. Opções que permitem que a direção solucione uma das lacunas no elenco e possam oferecer a Renato Portaluppi um jogador experiente na função.