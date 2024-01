A busca por um goleiro para o Grêmio ganhou novos componentes nos primeiros dias de 2024. Após a direção descartar a contratação de Andrada, que defende o Monterrey, outros alvos estão na mira. Um dos nomes cotados é o do argentino Agustín Marchesín, 35 anos, e que está no Celta de Vigo. A sua contratação, inclusive, foi um pedido do então treinador Eduardo Coudet, hoje no Inter.