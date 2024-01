De olho na Copa Libertadores, o Grêmio dá atenção especial à contratação de atletas estrangeiros. Mesmo já tendo seis jogadores de outras nacionalidades no plantel, um a menos que o limite permitido em competições nacionais, o Tricolor avalia adquirir ainda mais atletas "gringos". No plural. Afinal, na competição continental, não há qualquer restrição à inscrição de profissionais nascidos fora do Brasil.