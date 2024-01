Alvo do Grêmio para o ataque, o atacante Rogelio Funes Mori, 32 anos, é o novo reforço do Pumas-MEX. Ao menos é o que noticiam os principais veículos de imprensa do México. Segundo os jornalistas locais, o atacante do Monterrey-MEX teria optado por permanecer no país e desistido de jogar no Tricolor.