Um dos alvos do Grêmio está mais próximo de ser reforço para a Libertadores de 2024. A informação no México é de que o Tricolor avançou pontos importantes pela contratação de Rogélio Funes Mori, 32 anos, ídolo do Monterrey. A direção gremista não confirma o estágio atual das conversas, mas uma nova oferta apresentada de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,4 milhões) foi aceita. Apesar do aceno positivo dos mexicanos, faltava o acerto com o atleta, que pode estar próximo de uma conclusão.