Grêmio e São Paulo chegaram a um acord0 para a negociação do atacante Ferreira. O clube paulista irá pagar ao Tricolor gaúcho cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) pela compra dos direitos federativos do jogador. Todas as partes estão apalavradas e aguardam apenas a troca de papéis e a assinatura do contrato para anunciar a transação de forma oficial.