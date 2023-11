O Grêmio está pronto para encerrar a passagem de Ferreira pelo clube. Dono da camisa 10 e de um dos maiores salários do time, o atacante não deve permanecer para o ano que vem. Prestes a completar 26 anos (o aniversário do jogador é no dia 31 de dezembro), sua saída é tratada como provável pela direção. Apesar de algumas sondagens do Exterior, a tendência é que o mercado brasileiro seja o destino provável. O São Paulo tem feito algumas sondagens pela situação do atleta, e a expectativa é de que as tratativas evoluam nos próximos dias.