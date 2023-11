Com quatro decisões pela frente no Brasileirão, o Grêmio aposta suas fichas em um retorno da parada para a data Fifa com bom rendimento. Serão quatro partidas em um intervalo de 10 dias. De 26 de novembro, quando visita o Atlético-MG, a 6 de dezembro, quando irá ao Maracanã enfrentar o Fluminense, o Tricolor decidirá seu destino na Série A.