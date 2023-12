O São Paulo segue tentando a contratação do atacante Ferreira. As negociações estão acontecendo nos últimos meses e existe a expectativa de um desfecho feliz para o Tricolor do Morumbi. O Grêmio, detentor de 35% dos direitos econômicos do jogador, vem mantendo conversas com o São Paulo para que as partes cheguem a um denominador comum e o negócio seja concretizado.