O Grêmio está no mercado tentando a contratação de um grande nome para o ataque. A ideia é conseguir um nome de peso, exatamente como aconteceu com Luis Suárez. No entanto, existem dificuldades a serem enfrentadas pelos dirigentes gremistas nesta tentativa de encontrar um substituto para o uruguaio. Nomes como Funes Mori, Di Maria, Aboubakar e até Deyverson foram especulados nos últimos dias.