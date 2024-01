O Grêmio monitora a situação de Marcelo Grohe na Arábia Saudita, mas, por enquanto, não negocia o retorno do atleta. O presidente do clube Alberto Guerra e o vice de futebol Antônio Brum falaram sobre a busca por um goleiro em entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi, nesta segunda-feira (1º), mas não confirmaram que exista tratativas em andamento com o ídolo gremista.