Entre os reforços pretendidos pelo Grêmio para a próxima temporada está a contratação de um goleiro. O objetivo é dar mais segurança e experiência ao setor defensivo. E um sonho do torcedor gremista seria o retorno de Marcelo Grohe. Campeão da Libertadores de 2017 pelo clube, Grohe tem contrato com o Al-Ittihad até junho deste ano. No entanto, agora surge a possibilidade de uma antecipação de encerramento de vínculo com o clube saudita.