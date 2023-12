O Grêmio anunciou na noite deste domingo (31) o encerramento do contrato com o atacante Luan. Em comunicado oficial publicado no site do clube, o nome do jogador que foi estrela na conquista do tricampeonato da Libertadores de 2017 aparece entre os atletas que não ficarão no Tricolor em 2024, ao lado do zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Gustavinho e os atacantes Juan Iturbe e Luis Suárez, cujas saídas já haviam sido anunciadas.