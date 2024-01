O torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo em relação à permanência de Villasanti no clube, conforme o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Antonio Brum explicaram em entrevista ao podcast Um Assado Para..., de Duda Garbi. Os dirigentes do Tricolor revelaram que há uma cláusula de renovação automática no contrato do volante paraguaio caso ele cumpra uma meta.