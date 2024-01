O Grêmio terá um outro estrangeiro com a camisa 9 em 2024. Após a experiência de sucesso com Luis Suárez no ano passado, o nome do próximo centroavante da equipe é tratado como principal peça a ser buscada para a nova temporada. Sem muitos recursos à disposição, a direção pretende fazer um investimento maior para assegurar um jogador de impacto para a posição.