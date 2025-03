Grêmio faturou mais de R$ 5 milhões com classificações na Copa do Brasil

Gabriel Grando defendeu a cobrança que permitiu o avanço gremista no torneio.

O sofrimento gremista na Copa do Brasil será, literalmente, recompensado. Ao superar o Athletic-MG nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (12), o Grêmio se classificou para a terceira fase do torneio nacional e garantiu mais uma cota de premiação da CBF. No total, o clube gaúcho já soma R$ 5,733 milhões em bonificações.