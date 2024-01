Os torcedores do Grêmio seguem na expectativa por mais anúncios visando a temporada de 2024. Até este momento, de forma oficial, dois nomes foram confirmados pelo clube. Soteldo e Dodi serão as caras novas na reapresentação do elenco a partir desta segunda-feira (8). O goleiro Augústin Marchesín, 35 anos, deve ser o próximo reforço a ser confirmado pelo Grêmio.