O Grêmio acertou a venda de 50% dos direitos econômicos de Jaminton Campaz para o Rosario Central. O clube argentino desembolsou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,75 milhões) para efetivar essa transação ainda no ano passado. No entanto, o Grêmio segue com os direitos federativos do jogador e com contrato válido até dezembro de 2025. E por conta de um acerto financeiro com o clube argentino, a continuidade de Capaz no Rosario pode estar ameaçada.