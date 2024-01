O Grêmio está próximo de anunciar seu primeiro reforço em 2024. O goleiro argentino Augústin Marchesín deve ser confirmado nas próximas horas como novo atleta do Tricolor. O técnico do Celta de Vigo, Rafa Benítez, não relacionou o jogador para a partida deste domingo (6), pela Copa do Rei, contra o Amorebieta. Na sua entrevista coletiva, o treinador espanhol confirmou que o jogador tem propostas para deixar o clube.