Aos 33 anos, o volante Michel não sabe se poderá voltar a jogar futebol. Após rescindir com o Grêmio, em julho de 2022, o volante assinou com o Operário-PR. Convivendo com dores no joelho esquerdo, decidiu deixar o clube paranaense um mês depois. Desde 2017, o jogador já fez sete cirurgias no joelho e, neste período, conviveu com muitas dores.