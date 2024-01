A três dias da reapresentação oficial para a temporada de 2024, os dirigentes do Grêmio seguem trabalhando para anunciar os primeiros de reforços do ano. Até este momento, duas contratações foram fechadas, mas ainda na reta final de 2023. Soteldo e Dodi, dois jogadores que estavam no Santos, por enquanto serão as caras novas na reapresentação da próxima segunda-feira (8).