O Grêmio, que vendeu Vanderson para o Monaco em 2022, torce para que o clube continue com a sua boa fase no campeonato francês. Se o time conquistar vaga na Liga dos Campeões, com o lateral em campo em pelo menos 60% dos jogos, o clube gaúcho tem direito e receber 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões).