O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação de Fernando Lazaro para o cargo de coordenador de Análise e Desenvolvimento no Departamento de Futebol. Segundo o clube, o profissional vai atuar entre a área executiva, a comissão técnica e as categorias de base para auxiliar na modernização do futebol gremista. Já a partir da pré-temporada de 2024, ele também trabalhará junto aos setores de análise de mercado e de desempenho.