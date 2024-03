A retomada das atividades no CT Luiz Carvalho, nesta quarta-feira (20), deverá ter uma novidade: a volta de Cuiabano. O lateral-esquerdo, que realiza tratamento com fisioterapeutas após duas lesões musculares, passará por uma reavaliação para determinar se poderá voltar a treinar com os companheiros e virar alternativa para o técnico Renato Portaluppi. Em 2024, o atleta disputou apenas uma partida, em que entrou aos 40 minutos do segundo tempo, contra o Avenida, em 3 de fevereiro.