O Grêmio espera ter Cuiabano já no próximo sábado (3), quando o time do técnico Renato Portaluppi enfrenta o Avenida, em Santa Cruz do Sul. Conforme apurado por GZH, o lateral-esquerdo está recuperado de lesão na posterior da coxa esquerda e treinou pela primeira vez com o elenco na tarde desta quinta-feira (1º). O defensor será reavaliado após a atividade da manhã de sexta (2) para saber se viajará com a delegação.