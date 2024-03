Altitude, rival histórico e algoz surpresa são as características dos adversários do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. No sorteio da última segunda-feira (18), ficou definido que o Tricolor está no no Grupo C, com The Strongest, Estudiantes e Huachipato. Somando os deslocamentos de ida e volta para Bolívia, Argentina e Chile, respectivamente, o time gremista irá percorrer 10.576 quilômetros.