A busca pelo heptacampeonato gaúcho será determinante para o planejamento gremista. Isso porque, entre as finais do Estadual, está prevista a estreia do Grêmio na fase de grupos da Libertadores, contra o The Strongest, na altitude de La Paz. Portanto, caso a equipe chegue à decisão do Campeonato Gaúcho, deverá escalar um time reserva na Bolívia.