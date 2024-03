Após ser repreendido publicamente e multado pelo técnico Renato Portaluppi, o lateral-esquerdo Mayk pediu desculpas à torcida do Grêmio pela expulsão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Caxias, na terça-feira (26), pela semifinal do Gauchão. O jogador reconheceu ter prejudicado a equipe e garantiu que a lição foi aprendida.