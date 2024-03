A história está ao alcance do Grêmio. A vitória de terça-feira (26), na Arena, sobre o Caxias por 3 a 2 coloca o Tricolor novamente na final do Gauchão. Diego Costa, duas vezes, e Cristaldo fizeram os gols do dono da casa na partida da volta das semifinais. Vitor Feijão e Tomas Bastos descontaram. Será a sétima disputa de final em sete anos.