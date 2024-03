A prioridade do Grêmio é solucionar os imbróglios com a Metha (ex-OAS) e permanecer na Arena. No entanto, a hipótese de retorno ao Estádio Olímpico foi levantada através da apuração do colunista Jocimar Farina. Esta chance, considerada remota pela direção, exigiria um grande plano de recuperação da antiga casa gremista, que está desativada desde 2013 e se deteriorando com o passar do tempo.