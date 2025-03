Grêmio vende Pepê para o Vitória; veja os valores

O Grêmio acertou nesta sexta-feira (28) a venda de Pepê ao Vitória . O negócio foi finalizado por US$ 200 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, por 50% dos direitos econômicos do jogador.

O jogador foi comprado pelo Tricolor junto ao Cuiabá, em dezembro de 2022. Na operação, o Tricolor adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões pela cotação da época).

Com 27 anos, completados em janeiro, o volante perdeu espaço no Grêmio ainda no segundo semestre de 2024, sob o comando de Renato Portaluppi. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele participou de 84 jogos.