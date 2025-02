Vitória tenta contratar Pepê, volante do Grêmio

O Vitória procurou o Grêmio demonstrando interesse pelo meio-campista Pepê . A negociação pode ser concretizada pelo status do jogador no CT Luiz Carvalho. A janela de transferências fecha nesta sexta-feira (28).

A investida foi revelada pelo GE e confirmada por Zero Hora. O volante, contratado em 2023, por cerca de R$ 8 milhões junto ao Cuiabá, perdeu espaço na última temporada. Neste ano, com a chegada de Cuéllar, tem ficado no banco e tem treinado eventualmente como meia, função de origem.