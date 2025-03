Rodrigo Ely sente lesão e desfalca o Grêmio contra o Juventude

Ely perdeu a titularidade para Wagner Leonardo Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Gustavo Quinteros perdeu uma peça na véspera da decisão deste sábado (1º) contra o Juventude, em Caxias do Sul. O zagueiro Rodrigo Ely sofreu lesão muscular e não viajará com a delegação para a Serra.

Segundo o comunicado divulgado pelo Grêmio, Ely relatou dores na coxa esquerda após um treinamentos desta semana. O exame apontou que o zagueiro sofreu grau 1A no bíceps femoral.

Após os últimos movimentos feitos pela direção, como a chegada de Wagner Leonardo, Ely já havia perdido a condição de titular. O sistema defensivo deve ser formado por Jemerson e Wagner Leonardo contra o Juventude.

Leia na íntegra a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o zagueiro Rodrigo Ely relatou dores após um treinamento durante a semana e foi submetido a exames. Após avaliação, teve constada lesão grau 1A no bíceps femoral da coxa esquerda. O jogador já está em tratamento com a fisioterapia.

Juventude x Grêmio

O confronto entre Juventude x Grêmio, válido pela partida de volta da semifinal do Gauchão, será às 16h deste sábado (1º). A partida ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na partida de ida, o Tricolor venceu por 2 a 1, na Arena. Por conta disso, tem a vantagem do empate no duelo de volta.

Ao Juventude, apenas o triunfo importa. O Alviverde precisa da vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou por dois ou mais para avançar no tempo normal.