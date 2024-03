A vitória do Grêmio sobre o Caxias por 3 a 2, pela semifinal do Gauchão 2024, teve o centroavante Diego Costa como destaque, marcando duas vezes. Cristaldo também balançou as redes na Arena. No segundo tempo, o Tricolor sofreu dois gols, mas soube aproveitar a vantagem construída na Serra e na primeira etapa.