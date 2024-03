Minutos depois da comemoração pela vitória por 3 a 2 sobre o Caxias, com festa nas arquibancadas da Arena pela classificação à final, o Grêmio começou a se preocupar com os problemas que levará da partida de terça-feira (26) para sábado (30), em Caxias do Sul. O resultado parecia encaminhado após o Grêmio abrir 3 a 0, mas depois o time sofreu na segunda etapa com um jogador a menos.