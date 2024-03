A lateral-esquerda virou uma dor de cabeça para Renato Portaluppi na primeira partida da final do Gauchão, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Sem Reinaldo, no departamento médico, e Mayk, expulso contra o Caxias, restam três alternativas para a função. O favorito esteve em campo nesta terça-feira (26).