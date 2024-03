A final do Gauchão está definida. Grêmio e Juventude começam, no sábado (30), a definir quem será o campeão da temporada 2024. Enquanto o Tricolor luta pelo segundo heptacampeonato e o 43º título estadual de sua história, a equipe de Caxias do Sul busca repetir o feito de 1998, quando pela primeira e única vez ergueu o troféu do torneio.