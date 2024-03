Após conquistar sua vaga na decisão do Gauchão, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou na tarde desta quarta-feira (27), no CT Luiz Carvalho. Gustavo Nunes e Pepê, titulares contra o Caxias, foram reavaliados pelo departamento médico e devem estar em campo no sábado (30), contra o Juventude, na primeira partida da final do Gauchão.