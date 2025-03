Presidente do Tricolor lamenta derrota no Gre-Nal, mas acredita na virada: "Nunca duvidem do Grêmio"

Alberto Guerra ainda acredita no octa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, manifestou-se após a derrota no clássico Gre-Nal 445. O Tricolor foi derrotado por 2 a 0, em plena Arena, neste sábado (8), pela partida de ida da final do Gauchão 2025.

O discurso de Guerra foi de agradecimento pela presença da torcida, com mais 51 mil torcedores, e de esperança na partida de volta, que será no próximo domingo (16), no Estádio Beira-Rio.

— O jogo estava parelho, no meu entender meio morto, até sair o primeiro gol. O Grêmio sentiu, depois sofremos o segundo em cima e daí mudou o jogo — analisou.

— Enquanto tiver bambu tem flecha. Sabemos que é difícil, talvez não seja a tendência, mas nunca duvidem do Grêmio. Vamos ao Beira-Rio em busca de mais um jogo épico na história do Grêmio — complementou Guerra.

O presidente exaltou o trabalho da comissão técnica gremista, que não teve Gustavo Quinteros na beira do gramado, por conta de suspensão. O auxiliar Leandro Desábato comandou o Grêmio no Gre-Nal.

Apesar disso, o resultado complica o sonho do octa do Estadual do Tricolor. Na próxima partida, para levar o duelo aos pênaltis, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença. Três ou mais garante o oitavo título seguido.

Compromisso durante a semana

Antes do segundo jogo da decisão, entretanto, o Grêmio terá compromisso pela Copa do Brasil. A equipe viaja para São João del Rey, em Minas Gerais, onde enfrentará, na quarta-feira (12), o Athletic-MG pela segunda fase.

Guerra foi questionado sobre a possibilidade de poupar jogadores, visando a conquista do octa do Gauchão, que é uma meta institucional da diretoria gremista para a temporada 2025.

— É uma meta institucional, mas depende da análise técnica do nosso treinador. Vamos tomar a melhor decisão para esse jogo do meio da semana.

