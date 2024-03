O Grêmio apresenta aos conselheiros, na noite desta quarta-feira (27), as contas finalizadas do ano de 2023. O clube fechou a temporada com uma receita de R$ 454 milhões, um incremento de R$ 150 milhões no comparativo com 2022. Apesar dos números positivos, o balanço finalizado mostrou déficit de R$ 45 milhões no período. Uma redução importante no resultado de dois anos atrás, quando o déficit alcançou R$ 96 milhões.